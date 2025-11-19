В Оренбуржье сотрудник электросетевой компании получил от коммерсантов взятки на 3 млн рублей

В Бузулуке завершено расследование уголовного дела против начальника отдела электросетевой компании, поставляющей электроэнергию. Его обвиняют в получении взяток по восьми эпизодам, (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2018 по 2024 год обвиняемый регулярно получал взятки от предпринимателей. Взамен он занижал показатели потребления электроэнергии и оказывал общее покровительство. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 3 млн руб.

Имущество обвиняемого общей стоимостью более 18 млн руб. арестовано. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов