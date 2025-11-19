В Казани на территории танкового училища снесут аварийные казармы

В Казани на территории Высшего танкового командного училища на месте аварийных казарм планируется строительство нового здания. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы: на земельном участке, относящемся к зоне специального назначения Министерства обороны России, не выявлено объектов культурного наследия. Существующее аварийное здание будет демонтировано, а на его месте возведут пятиэтажное строение. Ширина новой постройки составит 18 метров, длина — 72,5 метра, общая площадь — 1,3 тыс. кв. метров.

Анна Кайдалова