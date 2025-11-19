Арбитражный суд Свердловской области отказал в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений на территории РФ по делу о взыскании долга с ответчиков, одним из которых выступало АО «Хромпик»

В конце октября в Арбитражном суде Свердловской области было вынесено определение о признании недействительными требований иностранных заявителей о возмещении задолженности и процентов. Истцы обратились с заявлением к компании «Мидюрал», а также к предприятию «Хромпик».



Суд обоснованно указал в своем определении на отсутствие оснований для удовлетворения заявления о признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации решения Арбитражного центра при Торговой палате Люксембурга, на которое в своем заявлении ссылались заявители.

Принятое Арбитражным судом Свердловской области определение подчеркивает важность соблюдения публичного порядка иностранными субъектами в отношении российских лиц.

Важно отметить, что при согласовании сделки по приобретению акций АО «Русский хром 1915» и ее реализации Бенефициары продавцов, как и сами продавцы, не известили ГК «Полипласт» о наличии судебного решения, как и о наличии судебного процесса в городе Люксембург (решение было вынесено 19.10.2022 года, до даты перехода права собственности на акции к ГК «Полипласт»).

С 2023 года АО «Хромпик» является частью группы компаний «Полипласт» – системообразующего предприятия Российской Федерации. Завод специализируется на производстве хромовых соединений, востребованных в металлургии, машиностроении, химической отрасли и многих других сферах. Входит в топ-20 мировых предприятий по переработке хромовой руды.

АО «Хромпик»