Более 55 тыс. военнослужащих приняли таинство крещения в зоне СВО

Таинство крещения в зоне боевых действий приняли 55 тыс. участников СВО, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Священнослужители, находящиеся на передовой, сотни их, награждены государством высокими государственными наградами, в том числе такими наградами, как ордена Мужества, при том, что у священнослужителей нет в руках оружия»,— указал господин Кириенко во время выступления на Всемирном русском народном соборе (цитата по ТАСС). Он также поблагодарил имамов и лам, которые находятся в зоне проведения боевых действий вместе с военнослужащими.

В августе 2025 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщал, что сейчас в зоне боевых действий находятся около тысячи священников. Там они в качестве психологов «реабилитируют наших бойцов», в том числе проводят обряды крещения. В феврале митрополит говорил, что более 42 тыс. военнослужащих были крещены военными священниками в зоне боевых действий.

Полина Мотызлевская