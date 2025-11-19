Опыт реализации пилотного проекта Прикамья и Ространснадзора используют в других регионах России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Гулин обсудили итоги пилотного проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем региона в контрольную деятельность Ространснадзора. Встреча главы региона и руководителя ведомства прошла в ходе Транспортной недели в Москве.

«Подвели итоги нашего совместного пилотного проекта, который запустили в сентябре этого года. Сошлись во мнении, что проект показал себя успешно и для региона, и для федеральной службы»,— написал в своем телеграм-канале губернатор Прикамья.

«Суть проекта заключалась в следующем: за несколько километров от поста сотрудников Ространснадзора устанавливалась передвижная камера фотовидеофиксации. Она в автоматическом режиме фиксировала все проезжающие автомобили, “считывая” их госномера. Если камера обнаруживала нарушение у автомобиля, информация об этом автоматически передавалась в базу Ространснадзора. И через несколько минут на своем посту сотрудники ведомства останавливали уже не случайный автомобиль, а именно тот, который имеет какие-либо нарушения или зарегистрирован на территории другого государства. Это сделало проверки адресными, упростило поиск нарушителей и существенно ускорило работу сотрудников ведомства»,— пояснили суть проекта в минтрансе Прикамья.

Пермский край стал первым регионом в России, реализовавшим этот совместной проект с Ространснадзором. «Самый главный результат совместной работы — повышение безопасности дорожного движения в регионе. Интеграция наших ИТС с программным обеспечением ведомства позволила эффективнее отслеживать передвижение по нашим дорогам большегрузной техники, автобусов и другого транспорта, нарушающего установленные требования по весогабариту и лицензированию»,— отметил Дмитрий Махонин.

«Сотрудничество Ространснадзора с правительством Пермского края в части реализации пилотного проекта можно считать успешным. Интеграция совместных программ позволила повысить эффективность управления рисками, оперативность принятия решений и общий уровень безопасности транспортной инфраструктуры»,— подчеркнул Виктор Гулин.

Благодаря успешной реализации «пилота» в Пермском крае аналогичные проекты Ространснадзор внедрит в Челябинской и Смоленской областях.

«Транспортная неделя» — ключевое ежегодное событие в транспортной отрасли. Главные мероприятия — XIX Международный форум и выставка «Транспорт России» — проходят с 18 по 20 ноября на площадке Гостиного двора в Москве. Пермский край традиционно принимает участие в этом федеральном мероприятии. На объединенном стенде региона представлены разработки компаний из Прикамья.