В ЦБ не ожидают массового перехода россиян на цифровой рубль

Россияне не станут массово переходить на цифровой рубль, считает советник главы ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, держать деньги на таких счетах будет менее выгодно, чем на обычных банковских вкладах.

«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли»,— сказал господин Тремасов на выступлении в Томском госуниверситете (цитата по «Интерфаксу»).

Новая форма валюты будет иметь преимущества скорее для бюджетной сферы и экономики России в целом, чем для потребителей, отметил Кирилл Тремасов. Цифровой рубль позволит отслеживать всю цепочку использования средств, пояснил он.

По мнению советника главы ЦБ, многие россияне все же откроют цифровые кошельки, чтобы протестировать технологию. «У нас люди, на самом деле, такие активные, и многие продвинутые в плане технологий»,— добавил он.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. ЦБ запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025-го, однако впоследствии Банк России перенес сроки. С сентября 2026 года оплачивать покупки новой формой российской валюты смогут клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб., позднее — 30 млн руб.