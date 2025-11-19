В Ульяновске СУ СКР выясняет причины отравления двух человек угарным газом

Заволжский отдел следственного управления СКР России по Ульяновской области начал проверку обстоятельств отравления угарным газом двоих жильцов одной из квартир дома №31 по ул. 40-летия Октября в Заволжском районе Ульяновска, сообщило ведомство в среду.

По данным СУ СКР, в ночь с 18 на 19 ноября в больницы Ульяновска были доставлены двое жильцов одной из квартир дома №31 по улице с признаками отравления угарным газом. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь.

В ходе доследственной проверки исследуется место происшествия, изымается документация об обслуживании дымовентиляционных каналов дома.

В прокуратуре отмечают, что случаи отравления угарным газом при эксплуатации газового оборудования происходят в регионе достаточно часто — до пяти-шести раз в год, «иногда, в среднем, раз в три года, из-за неисправных вентканалов гибнут люди». Практически во всех случаях виновными в гибели людей оказываются руководители управляющих компаний или организаций, обслуживающих газовое и вентиляционное оборудование, считают в ведомстве.

Так, 18 апреля этого года Ульяновский областной суд согласился с выводами райсуда и оставил без изменения приговор (три года лишения свободы в колонии общего режима), вынесенный директору управляющей компании ЖКХ «ЦильнаДом» Ильдару Фатхуллову, признанному виновным в гибели от угарного газа двух жильцов обслуживаемого МКД в городе Цильне.

Андрей Васильев, Ульяновск