Музыкальную группу участников СВО будет продюсировать правительство Бурятии

В Бурятии при поддержке местного правительства планируют создать музыкально-вокальную группу из участников специальной военной операции (СВО). Как сообщает пресс-служба правительства республики, с такой инициативой в минкульт обратился ветеран боевых действий Олег Елаев.

Созданием группы, ее обучением и продвижением будет заниматься республиканская АНО «Центр креативных индустрий», учрежденная министерством культуры Бурятии. Ожидается, что в музыкальный коллектив войдут «талантливые музыканты, авторы и исполнители» не только из Бурятии, но и из других регионов России. Группу с репертуаром и готовым концертом создадут к июню 2026 года.

До середины декабря этого года принимаются заявки на участие. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева готова их рассматривать в личных сообщениях во «ВКонтакте».

Влад Никифоров, Иркутск