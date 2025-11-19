ЦИК сэкономил 2,4 млн рублей на организации ДЭГ и голосований в СИЗО

На организацию голосования в СИЗО в ходе выборов 14 сентября 2025 года потрачено 2,7 млн руб., еще 493 тыс. руб. — на проведение дистанционного голосования (ТИК ДЭГ) в 24 регионах. Это следует из утвержденного на заседании 19 ноября отчета ЦИК.

Всего на обеспечение работы ТИК ДЭГ и специальных избирательных комиссий в СИЗО было выделено 5,6 млн руб., сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Сэкономленные 2,4 млн руб. будут возвращены в бюджет.

Господин Булаев признался, что организация голосования в СИЗО оказалась непростой задачей. «Чем больше делаем, тем больше проблем открываем (проблем. — "Ъ")»,— прокомментировал зампред ЦИК. Впрочем, он выразил уверенность, что организация голосования заключенных на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму проблем не составит — это традиционная задача, которую до сих пор решали «простыми и достаточно консервативными способами». Гораздо более сложная задача, по его словам, — голосование тюремных сидельцев на выборах губернаторов и депутатов 39 законодательных собраний регионов. В ЦИК надеются, что она будет решена уже с применением IT-технологий, что «достаточно затратно по финансам».

На сентябрьских выборах в 87 СИЗО в 29 регионах были организованы 78 специальных избирательных участков. Голосовать содержащиеся под стражей могли только за губернаторов тех субъектов, в которых они прописаны.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков