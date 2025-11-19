Ижевску выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Ростехнадзор выдал Ижевску паспорт готовности к отопительному периоду 2025/2026, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. «Документ подтверждает соблюдение условий безопасности и обеспечение защиты объектов в зимний период»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Градоначальник добавил, что к зиме подготовлено около 3,3 тыс. многоквартирных домов и 500 социальных объектов. Летом коммунальщики модернизировали 38 км магистральных и квартальных теплосетей, отремонтировали — около 20 км. Сверх этого были обновлены три котельные.