«Россети Тюмень» направили 116 млн рублей на восстановление леса в Тюменской области и Югре

«Россети Тюмень» провели лесовосстановление в Тюменской области и ХМАО-Югре: высадили более 635 тысяч саженцев сосны обыкновенной на территории площадью около 200 гектаров. На проведение экологических мероприятий компания направила порядка 116 млн рублей.

В Советском районе Югры новые деревья появились на месте бывшего горельника, а в Тюменской области энергетики засадили в Аромашевском районе бывшую сельскохозяйственную территорию. На предварительно подготовленных участках сотрудники вручную посадили более 635 тысяч побегов возрастом от одного года до трех лет и высотой до 12 сантиметров.

Агротехнический уход за саженцами взяли на себя специалисты по лесовосстановлению. В течение трех лет они будут проводить оправку растений от завала травой и почвой, поливать, подкармливать и проверять их приживаемость. Для защиты молодняка от возгораний территорию оградили минерализованной противопожарной полосой.

Компания «Россети Тюмень» регулярно реализует проекты по охране окружающей среды. Например, для сохранения популяции пернатых в 2025 году энергетики смонтировали свыше пяти тысяч птицезащитных устройств на линиях электропередачи в Тюменской области, Югре и на Ямале.

АО «Россети Тюмень»