«Уроки с путешествием» в Санкт-Петербург запустили для нижегородских школьников

Третье направление проекта «Уроки с путешествием» запустили для школьников из Нижегородской области. 18 ноября около 500 человек отправились на поезде в Санкт-Петербург, сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Нижегородской области

Участниками стали школьники, отличившиеся в олимпиадах, исследовательских конкурсах, военно-патриотических мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Первым направлением проекта был Волгоград, за два года там побывали более 25 тыс. школьников, с мая 2025 года еще около 600 человек побывали в Бресте и Минске Республики Беларусь.

Глеб Никитин отметил, что с поездкой в Санкт-Петербург проект выходит на федеральный уровень: его поддерживает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Галина Шамберина