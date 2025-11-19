В Уфе планируют открыть кладбище домашних животных

Уфимская компания «Пирит» планирует открыть первое городское кладбище и колумбарий для домашних животных. Проект в администрации Орджоникидзевского района представила директор и соучредитель компании Альфия Кротович.

Как рассказал в соцсетях глава районной администрации Рустем Хамитов, в Уфе живут более 100 тыс. учтенных домашних животных, однако в городе нет легальных кладбищ, что приводит, подчеркнул чиновник, приводит к стихийным и экологически небезопасным захоронениям.

В проект, представленный «Пиритом», заложено создание специализированного колумбария с кремацией останков. Земельный участок для кладбища еще не подобран.

Идэль Гумеров