Рябков допустил создание системы контроля над обычными вооружениями после СВО

Замглавы МИДа Сергей Рябков не исключил, что в России будет создана система контроля над обычными вооружениями, в том числе БПЛА, «в весьма отдаленной перспективе». По его оценкам, это может произойти только после завершения СВО.

«Вот после достижения этого результата и хотя бы относительной нормализации обстановки, наверное, появятся голоса, выступающие в пользу восстановления системы контроля над обычными вооружениями»,— сказал господин Рябков на встрече со студентами (цитата по сайту ПИР-Центра).

Замминистра подчеркнул, что Россия выступает за продвижение концепции евразийской безопасности. По его мнению, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу, а также Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности и контроля над обычными вооруженными силами в Европе утратили эффективность.

«Сфера охвата гипотетической будущей системы или элементов этой системы, безусловно, будет обсуждаться следующими поколениями, при благоприятном общем сценарном развитии»,— добавил Сергей Рябков.