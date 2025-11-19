«Дом Никитина» в Ярославле ждет реставрация

В Ярославле отреставрируют объект культурного наследия «Дом Никитина», XIX века, (улица Свободы, 10а) и приспособят его к современному использованию. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Заказчиком проекта выступил владелец объекта — ярославский ИП Кузьмин Дмитрий Евгеньевич. Проект за 2,1 млн руб. подготовило местное ООО «МАН». На объекте отремонтируют фасады, крышу, фундаменты.

Проектом планируется сохранить подлинные и восстановить утраченные фрагменты наружного убранства. В частности, будет восстановлен ступенчатый аттик, подчеркивающий главный вход в здание, а также второй вход в здание, который сейчас заложен.

Из-за отсутствия исторических цветных фотографий и из-за смены обшивки в 1980-х годах цвет здания выбран с учетом художественной гармонии: светло-красный, коричневый основной и бежевый и коричневый для декоративных элементов. Темно-коричневыми будут оконные блоки, а крыша — серой.

«Архитектурный облик, включая габариты и пространственное решение строения, определен на основании исторических, архивно-библиографических и натурных исследований»,— указывается в проекте.

Проектом предусмотрены решения для повышения функциональности и эксплуатационных характеристик здания, а также обеспечения пожарной безопасности. Функциональное назначение объекта — офисные и торговые помещения.

Алла Чижова