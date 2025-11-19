ММК приобрел металлопереработчика и трейдера «Кама-Трейд Татарстан»

Дочерняя компания ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — ООО «Торговый дом ММК» завершило сделку по приобретению 100% долей в ООО «Кама-Трейд Татарстан» и ООО «Торговый дом «Кама-Трейд Татарстан», сообщает пресс-служба организации.

«Кама-Трейд Татарстан» специализируется на высококачественной EPS-очистке металла — экологически безопасной альтернативе кислотному травлению, которая не требует применения опасных химикатов. Предприятие комплексно обеспечивает металлопрокатом автопроизводителей и компании из других отраслей, предъявляющие высокие требования к качеству поверхности металлопроката.

Как отмечают в пресс-службе ПАО «ММК», приобретение такого актива полностью отвечает стратегическим приоритетам Группы. Покупка позволит нарастить поставки высокотехнологичного проката предприятиям автомобильной промышленности и оптимизировать операционные затраты.