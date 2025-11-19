Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Удмуртнефть» оштрафовали после загрязнения реки Лозы в Игринском районе

«Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова оштрафовали за загрязнение реки Лозы и почвы вокруг нее в Игринском районе Удмуртии, сообщили в региональной прокуратуре. Водонефтяная эмульсия попала на территорию после из-за коррозии участка трубопровода предприятия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Природоохранный прокурор внес руководителю организации представление. На юрлицо были возбуждены административные дела о нарушении требований к охране водных объектов и уничтожение плодородного слоя почвы (ст. 8.13 и 8.6 КоАП соответственно).

Организации назначили штраф 245 тыс. руб. Предприятие возместило вред окружающей среде на сумму более 199 тыс. руб.