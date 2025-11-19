Ольга Витман покинула пост главы администрации при создании Канского округа

Ольга Витман не сохранила пост мэра при вхождении Канска в состав Канского муниципального округа. Округ возглавил Константин Ковалев, до последнего времени занимавший пост первого вице-мэра Канска по вопросам жизнеобеспечения.

На рассмотрение канского окружного совета губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес две кандидатуры — господина Ковалева и депутата нового муниципального парламента Нины Неживой. «Открытым голосованием депутаты поддержали одного из кандидатов — Константина Ковалева»,— говорится в сообщении окружной администрации об итогах состоявшейся на этой неделе сессии совета.

Как писал «Ъ-Сибирь», горсовет избрал госпожу Витман мэром Канска в июле 2024 года после досрочной отставки Андрея Береснева. В тот момент Ольга Витман была безработной.

Канск является четвертым по численности населения городом края. Там проживает около 85 тыс. человек. В ходе муниципальной реформы произошло административное объединение Канска с Канским районом, первый созыв окружного совета был избран в сентябре 2025 года.

