Жителя Башкирии приговорили к пяти годам колонии за гибель подростка в ДТП

Абзелиловский районный суд вынес приговор 33-летнего местному жителю, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам колонии-поселения и лишил права управлять транспортными средствами на два с половиной года, а также взыскал в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. руб.

Как было установлено в суде, в июне этого года нетрезвый подсудимый на автодороге Новобалапаново – Еникеево, управляя ВАЗ-2114, отвлекся на мобильный телефон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 17-летнего подростка.

В результате аварии водитель мопеда скончался от травм на месте происшествия.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова