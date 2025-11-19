ФАС возбудила дело против дистрибьютора «Светофора» в Якутии

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании «Якутия ритейл» — дистрибьютора торговой сети «Светофор» в Якутии. Ведомство выявило нарушение в договоре компании с производителем бакалеи, приправ и пряностей «Релиш».

В документе не был установлен предельный срок оплаты продукции, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику. Максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения не должен превышать 40 дней, напомнили в ФАС. Ведомство признало ООО «Якутия ритейл» нарушившим закон о торговле.

Компания не соблюдала сроки оплаты некоторых товаров, установило ведомство. «Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия»,— следует из пресс-релиза ФАС.

Служба рассматривает вопрос о привлечении «Якутия ритейл» к административной ответственности. При этом ФАС не стала выдавать предписание, так как компания уже исправила нарушение в договоре.

В марте ФАС уже возбуждала дело в отношении «Якутия ритейл» по этой же причине. Ведомство выявляло нарушения в работе дистрибьюторов «Светофора» в Красноярском крае, Удмуртии, Саратовской области, Краснодарском крае и в других регионах.