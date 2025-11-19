Еще 28 нижегородских проектов получат гранты Фонда содействия инновациям
Нижегородский проект грузового беспилотника получит грант на 30 млн рублей
Еще 28 проектов из Нижегородской области получат гранты по шести программам Фонда содействия инновациям (ФСИ). Общий размер грантов составит 94 млн руб., сообщили в правительстве региона 19 ноября
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Больше всего средств в рамках одобренных проектов, 30 млн руб., получит победитель конкурса «Развитие-НТИ» — на беспилотное воздушное судно самолетного типа для транспортировки грузов.
По конкурсу «Старт-1» гранты получат четыре проекта на сумму 20 млн руб., по программе «Старт-Медизделия-1» — один проект на 5 млн руб., в рамках конкурса «Старт-Пром-1» — два проекта на 10 млн руб., по программе «Старт-2» — два проекта на 20 млн руб. Кроме того, в конкурсе «Умник» 18 проектов молодых инноваторов получили гранты на общую сумму 9 млн руб.
Среди одобренных проектов — разработка предсерийного образца «умной» респираторной системы; разработка модификации электрического вездехода с гибридной силовой установкой и дистанционным управлением; разработка секвентальной коробки переключения передач автомобиля; технология повышения молочной продуктивности коров при тепловом стрессе; FoodSticker (наклейка для определения свежести продуктов); методы получения биомассы клеток голубики и брусники для фенольных соединений.