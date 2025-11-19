Все больше семей выбирают строительство собственного дома из газоблока ПЗСП

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Строительство собственного дома становится все более популярным среди российских семей. Согласно данным компании ДОМ.РФ, в 2024–2025 годах каждая шестая семья в России исполняет мечту о собственном жилье. Сегодня этот процесс становится проще благодаря современным финансовым инструментам: использование эскроу-счетов гарантирует сохранность средств, а «семейные» ипотечные программы делают приобретение жилья доступнее.

Совместное исследование АЦ ВЦИОМ и ДОМ.РФ показало, что более 20% новых индивидуальных домов в России возводятся жителями городов-миллионников. В Перми, как и в других крупных городах, все больше семей предпочитают индивидуальное строительство после приобретения квартир, что свидетельствует о росте спроса на загородные дома.

По данным опроса, семьи с детьми выбирают дома площадью свыше 120 кв. м с четырьмя комнатами и двумя этажами. Среди популярных строительных материалов лидерство удерживают дерево и газобетон.

Газоблок сегодня заслуженно считается одним из самых востребованных материалов для ИЖС. ПЗСП уже более 20 лет производит газоблоки для индивидуального и многоквартирного строительства. За это время клиенты компании построили более 1 тыс. домов из газобетонных блоков нашего производства.

В ПЗСП отмечают, что спрос на строительство загородных домов остается высоким. «Рост интереса к индивидуальному жилищному строительству связан с доступными ценами на стройматериалы и стимулируется программами льготного ипотечного кредитования. По сравнению с квартирами в новостройках, в ИЖС клиенты приобретают большую площадь по аналогичной цене», – отмечает коммерческий директор АО «ПЗСП» Кирилл Николаев.

Клиентам при закупке стройматериалов для будущего дома важно учитывать, что качественные газобетонные блоки производятся только на заводах с применением специального технологического оборудования и обрабатываются в автоклавах.

Блоки от ПЗСП – это всегда высокое качество, проверенное временем и независимыми экспертизами. Популярность газобетона объясняется сочетанием множества преимуществ, включая энергоэффективность, доступность и экологичность. Блоки соответствуют ГОСТу и не раз становились лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

В сентябре предприятие повысило прочностные характеристики газобетонного блока D500 до класса прочности «В» 2.5. Теперь блоки от ПЗСП стали более прочными и долговечными.

Преимущества дома из газобетона

Газобетон обладает множеством преимуществ: высокая теплоизоляция, экологичность, огнестойкость и долговечность. Он отлично сохраняет тепло зимой и обеспечивает прохладу летом, что способствует снижению затрат на отопление и кондиционирование. Крупные размеры блоков позволяют сократить сроки строительства по сравнению с другими материалами, ускоряя кладку. В отличие от деревянных конструкций, дома из газобетона не подвержены воздействию грибка, насекомых и погодным условиям.

Из газобетона вы сможете создать дом по своему индивидуальному проекту, реализовав любые планировочные решения, или выбрать готовый типовой вариант. На ПЗСП создали более 30 различных вариантов проектов индивидуальных домов площадью от 50 до 240 кв. м. На сайте с помощью калькулятора вы сможете рассчитать примерное количество газоблоков, которое понадобится для строительства вашего нового дома.

ПЗСП разработал и новую линейку коттеджей-конструкторов, которые собираются в течение нескольких дней, имеют повышенную шумо- и теплоизоляцию, а также высокую экологичность. Однослойные и трехслойные стеновые конструкции для таких коттеджей изготавливаются по современной технологии BAUM. С ее помощью ПЗСП изготавливает однослойные и трехслойные стеновые конструкции, наружный слой которых состоит из железобетона (80 мм). Далее устанавливается экологичный базальтовый утеплитель (150 мм), а внутри – тяжелый бетон (160 мм). Благодаря этому можно возводить дома с нестандартными планировками, использовать интересные материалы в отделке фасадов. Первым по такой технологии построен дом на ул. Докучаева, 23, конструктив домов в ЖК «Красное яблоко» и ЖК «Три Девятых» в Дзержинском районе на Кронштадтской, 39. На сайте ПЗСП можно рассчитать стоимость дома и посмотреть проекты загородных домов с планировками.

Если вы планируете стройку, ПЗСП предлагает выгодные условия покупки коттеджей BAUM, газоблоков и зимнего хранения – оплачиваете по текущей цене, а забираете в строительный сезон. Так вы фиксируете цены на материалы и сэкономите на хранении.

Для заказа продукции и получения дополнительной информации свяжитесь с менеджерами ПЗСП по телефону: +7 (342) 292-15-47.

