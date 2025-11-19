УрФУ начнет компенсировать покупку ноутбуков для студентов-бюджетников

Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге начнет частично компенсировать затраты на приобретение ноутбуков для учебных целей, сообщил в своем Telegram-канале проректор УрФУ по воспитательной работе Александр Иванов. Мера распространяется только на студентов, которые учатся очно на бюджетной форме обучения.

Студенты смогут подать заявление в комиссию университета с 1 декабря. «Ноутбуки — сложная техника, поэтому и получение компенсации будет непростым. Нами с Союзом студентов определена максимальная стоимость техники, предлагаемой к компенсации, — не более 80 тыс. руб. Определен и размер выплаты — не менее 10 и не более 20 тыс. руб. Компенсация, конечно, будет предоставляться один раз за все время обучения в университете»,— сказал господин Иванов.

Компенсировать стоимость ноутбука будут также только в том случае, если он был куплен в магазине. Проректор также подчеркнул, что затраты на приобретенные до зачисления ноутбуки, а также периферийные устройства, комплектующие и любые другие электронные устройства (планшеты, электронные книги и другие), компенсации не подлежат.

Ирина Пичурина