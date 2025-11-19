На подсветку путепровода на проспекте Юлаева в Уфе направят до 32 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на аукционе 27 ноября выберет подрядчика благоустройства путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Революционной улицы в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 32,1 млн руб., его оплатят из городского бюджета.

До 25 декабря подрядчик должен выполнить архитектурную подсветку путепровода. Устройство декоративных ламелей обойдется почти в 14 млн руб., наружное освещение — 17,56 млн руб., пусконаладочные работы — 581,1 тыс. руб. всего необходимо смонтировать 1,68 тыс. светодиодных и 189 линейных светильников с красными, голубыми, зелеными и белыми светодиодами. Подрядчик должен дать трехлетнюю гарантию на работы.

Сегодня глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о завершении архитектурно-художественного оформления путепровода на проспекте Салавата Юлаева в створе улицы Айской, отметив, что ее фиолетовый цвет «символизирует мир, духовность и гармонию».

Майя Иванова