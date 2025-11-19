Прошлое перегибают на местах

На конференции в Красноярске, посвященной созданию школьных учебников для курса «История нашего края», федеральные эксперты указали на ошибки, которые чаще всего допускают региональные авторские коллективы. В их числе были названы излишне подробное для учеников пятых-седьмых классов описание политических конфликтов, а также акценты на этнической истории титульных народов и самобытности территорий. По мнению экспертов, это препятствует выполнению главной задачи нового школьного курса — изучению прошлого малой родины в контексте российской истории.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Красноярске 19 ноября завершится межрегиональная конференция «Разработка государственных учебников по региональной истории». Ее организовало Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства просвещения РФ для «повышения качества подготовки учебников региональной истории и обмена опытом с авторскими коллективами, учебники которых уже прошли государственную экспертизу».

«С 2023 года ведется разработка единых государственных учебников. Мы уже завершили разработку единых государственных учебников по истории России и Всеобщей истории. Теперь наша задача подготовить учебники по курсу “История нашего края”.

В пятом классе дети знакомятся с историей своего края в период до образования Российского государства или до вхождения региона в его состав. В шестом классе продолжается изучение истории родного региона в Средние века и Новое время. Завершается курс в седьмом классе, когда обучающиеся проходят историю родного края в Новейшее время. В том числе на этих уроках школьники узнают об участии региона в Великой Отечественной войне и СВО»,— напомнила участникам конференции заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

В 2024 году Минпросвещения РФ и РВИО инициировали разработку регионами учебников по истории родного края. В пилотный проект вошли 32 региона. Учебники, подготовленные в ряде субъектов федерации, уже прошли необходимые экспертизы для включения в федеральный перечень учебников. Предполагается, что для пятиклассников курс «История нашего края» в рамках предмета «История» будет преподаваться 34 часа в течение учебного года, в шестом и седьмом классах — по 17 часов.

Экспертизу подготовленных учебников проводит входящий в структуру Минпросвещения РФ ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева». Как рассказал начальник экспертно-методического управления института Филипп Шакиров, авторы региональных «историй» часто допускают ошибки, которые приходится исправлять. Так, по его словам, в ряде случаев стиль изложения слишком наукообразен и не понятен школьникам, а во всех случаях присутствуют ошибки или опечатки.

«У нас есть прецеденты, когда в учебниках, написанных на русском языке, неожиданно встречаются слова, которые указаны на родном языке»,— отметил также господин Шакиров.

Впрочем, у экспертов нашлись не только стилистические, но и концептуальные замечания к текстам. «В методическом аппарате некоторых учебников отмечались даже задания, которые подвигали учеников на какие-то поиски различий — национальных, культурных. Зачем это делать?»,— покритиковал не названных авторов заместитель директора института Истории и политики Московского педагогического государственного университета Николай Глухарев.

Он обратил внимание на то, что в некоторых случаях авторы углубляются в «этноцентричную историю» и подменяют историю родного края историей титульных народов. «Не очень понятно, как регион вошел в состав России, какие он получил преимущества»,— поделился он впечатлениями от одного из переданных на мировоззренческую экспертизу проектов. А в другом, по словам господина Глухарева, акцентируется внимание на жертвах, которые понес регион в результате насаждения православия. Замдиректора Института истории и политики призвал авторов учебников не увлекаться историей региона до вхождения его в состав России.

Референт управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов предостерег от «желания показать историю своего края, историю своей культуры с некоторыми позитивными моментами, заметно выделяющими тебя среди соседей».

«Надо помнить, что каждый учебник региональной истории соседи смогут почитать, и если это вызывает у них критику, то к этой критике надо прислушаться»,— предупредил он.

По оценке экспертов, подобные подходы препятствуют выполнению главной задачи, которая стоит перед курсом «История нашего края». «Мы решаем не только методическую, но и политическую задачу… Любовь к своей малой родине, как к части большой страны»,— сформулировал ее заместитель председателя совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Константин Деревянко. Господин Кононов подчеркнул, что история должна объединять, а не разъединять.

Но объяснения экспертов ответили не на все вопросы, возникшие у ученых и преподавателей истории.

«Что нам изучать до вхождения в состав России? Только археологические культуры, нам больше нечего предъявить детям.

Если археологию оставляем, то что вы будете экспертировать с точки зрения морально-духовных ценностей?»,— задал вопрос участник конференции из Новосибирской области под аплодисменты собравшихся.

Преподавание курса «История нашего края» началось в 2025/2026 учебном году. Учебники к нему в регионах будут вводиться по мере готовности. Например, в Новосибирской области работа над его созданием начнется в 2026 году.

