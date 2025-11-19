В Челябинске на ремонт центральной детской школы искусств направят 44 млн рублей

Центральная детская школа искусств Челябинска, работающая в здании-объекте культурного наследия, в седьмой раз ищет подрядчика для проведения капитального ремонта. Начальная стоимость контракта превышает 43,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Здание расположено по улице Борьбы, 28. В 1921-1935 годах в нем работал живописец, основатель челябинского Союза художников Николай Русаков. Объект культурного наследия представляет собой кирпичное двухэтажное здание. Согласно техзаданию, будущему подрядчику предстоит отремонтировать стены, потолок и пол, заменить окна и двери, отреставрировать декор и установить новые перила. Исполнить контракт необходимо до 15 августа 2026 года.

Подрядчика определят 28 ноября.

Центральная детская школа искусств ищет подрядчика для капитального ремонта с 2022 года. Тогда были объявлены три конкурса с начальной ценой контракта 13,8 млн руб. В 2024 году проводили еще две закупки, стоимость работ увеличилась уже до 23 млн руб. Процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.