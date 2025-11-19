322 тысячи рублей выплатит целевик ИГМА после отказа от отработки в больнице

Выпускника Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) обязали выплатить 332,5 тыс. руб. за отказ работать по договору о целевом обучении. Об этом сообщает объединенная пресс–служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После окончания медвуза в пределах специальной квоты студент должен был отработать не менее пяти лет в Алнашской районной больнице. Однако молодой специалист не вышел в медучреждение, чем нарушил условия договора.

Тогда ИГМА обратилась в суд с требованием взыскать с целевика расходы на его обучение. Инстанция удовлетворила исковые требования медвуза. С выпускника взыскано 322 тыс. руб. затрат на обучение и 10,5 тыс. руб. госпошлины.