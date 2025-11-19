Россиянина оштрафовали за сатанинские картинки 10-летней давности

Жителя Краснодарского края оштрафовали из-за картинок с пентаграммой и сатаной («движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено), опубликованных им в интернете 10 лет назад.

Полицейские нашли запрещенные картинки на личной странице мужчины в соцсети, сообщает «РИА Новости». В отношении него составили протокол по КоАП за пропаганду и публичную демонстрацию экстремистских материалов. В суде гражданин заявил, что опубликовал изображения много лет назад, потому что «тогда они показались забавными».

Подсудимый вину признал. Суд назначил штраф в размере 2 тыс. руб.