Бывший замруководителя следственного отдела в Дагестане заочно арестован

Советский районный суд Махачкалы заочно арестовал бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экс-силовика обвиняют в воспрепятствовании правосудию (ч. 2 ст. 294 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2012 года старший следователь второго отдела начал уголовное дело о мошенничестве и проверял причастность к преступлению ряда лиц, среди которых был родной брат обвиняемого. Заместитель руководителя этого отдела оказывал давление на следователей, угрожая создать им проблемы по службе и препятствовать работе, чтобы прекратить проверку в отношении брата.

После возрастания давления бывший чиновник исчез и объявлен в международный розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который начнется с момента его задержания на территории России или передачи правоохранительным органам в случае поимки. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Станислав Маслаков