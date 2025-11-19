Нижегородские власти утвердили рост платы за капремонт на 4% с июля 2026 года

Минимальный размер взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Нижегородской области с 1 июля 2026 года увеличат на 4%. Соответствующее постановление правительства региона за подписью и.о. губернатора Андрея Чечерина опубликовано на портале правовой информации 18 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», проект изменений подготовило министерство ЖКХ, в октябре он проходил общественные обсуждения.

В первом полугодии 2026 года тарифы оставят прежними. В зависимости от категории муниципалитета и набора коммуникаций в доме они составляют от 8,36 до 13,38 руб. за 1 кв. м. Со второго полугодия тарифы составят от 8,69 до 13,92 руб.

Галина Шамберина