В Удмуртии вылечили четырехлетнего мальчика с тотальным поражением легких

Врачи Республиканской детской клинической больницы Удмуртии (РДКБ) оказали медпомощь четырехлетнему мальчику с тяжелым септическим шоком от тотального повреждения легких. Об этом сообщает пресс–служба минздрава региона.

«Болезнь у ребенка развилась очень быстро — буквально через несколько часов ему стало тяжело дышать. К моменту госпитализации у мальчика одно легкое было полностью поражено, другое — на 50%. По результатам бактериологического исследования крови и мокроты стало ясно, что столь тяжелую пневмонию вызвала бактерия Афанасьева–Пфейффера — гемофильная палочка»,— рассказал заместитель главного врача РДКБ Михаил Копытов.

Он добавил, что бактерия вызвала не только тяжелое поражение легких. Ее токсины повлияли и на другие органы тела, из–за чего было решено применить один из новых способов лечения. В организм ввели специальный материал, который избирательно притягивал к себе токсины из крови и других жидкостей, удаляя их. Дополнительно использовались антибиотики.

В результате такого лечения удалось не только сохранить жизнь несовершеннолетнему, но и функцию почек.

«После того, как состояние ребенка стабилизировалось и он начал восстанавливаться, его перевели в пульмонологическое отделение. Здесь ему провели восстановительный курс лечения после перенесенной тяжелой пневмонии»,— рассказала заведующая пульмонологическим отделением РДКБ Татьяна Симанова. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.