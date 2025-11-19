В Оренбуржье столкнулись три автомобиля, погибли два человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Оренбургском районе на 12 километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — гр. с Р. Казахстан 19 ноября. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

По информации ведомства, в 08:05 (MSK+2) столкнулись «Лада Нива» и два автомобиля «Чери». В результате ДТП автомобиль «Лада Нива» съехал в кювет. Двое водителей от полученных травм скончались, одна пассажирка доставлена в медучреждение.

Руфия Кутляева