В аэропортах России открылись первые 12 пунктов миграционного контроля

В крупнейших аэропортах России начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Среди них — московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Основная задача новых пунктов — выявлять иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Как уточнила госпожа Волк в Telegram-канале, пункты контроля будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, а также вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.

В качестве эксперимента в московских аэропортах планируется ввести биометрический контроль для всех иностранцев, въезжающих и выезжающих из России. Он начнет действовать с 1 декабря и будет включать обязательное снятие фотографии лица и отпечатков пальцев. Такая практика уже действует в аэропортах Таиланда, США, Великобритании и ОАЭ.