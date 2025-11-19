Облсуд направил дело экс-главы ЮУ КЖСИ на новое рассмотрение

Челябинский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» Владимиру Атаманченко, осужденному на полтора года условно за злоупотребление полномочиями. С учетом позиции прокурора дело направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщает региональное надзорное ведомство.

Приговор Центрального районного суда Челябинска от 29 сентября 2025 года обжаловал гособвинитель. Прокуратура считает назначенное наказание несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости.

Суд первой инстанции установил, что в 2021-2023 годах гендиректор АО СЗ «ЮУ КЖСИ» использовал в личных целях деньги корпорации в сумме 34 млн руб., направив их для возврата своих денежных займов.