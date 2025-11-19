Рестораторы попросили Володина приравнять магазины с готовой едой к общепиту

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой устранить неравенство в правилах для предприятий общественного питания и торговых сетей, продающих готовую еду. Президент ФРиО Игорь Бухаров направил письмо в ноябре, но пресс-служба Госдумы заявила РБК, что оно еще не поступило.

Участники рынка начали обсуждение темы после внесения в Госдуму поправок в закон о торговле, затрагивающих предприятия HoReCa. Рестораторы выразили обеспокоенность тем, что торговые сети активно развивают продажу готовой еды, предоставляя услуги, схожие с ресторанами и кафе, включая зоны приема пищи. Однако к этим торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования.

В письме Игорь Бухаров подчеркивает, что «готовая еда» в торговых залах по сути является продукцией общественного питания. Сейчас такая продукция дешевле для покупателей не только из-за масштабов бизнеса, но и из-за отсутствия требований к оборудованию и процессам. Это создает неравные условия для ведения бизнеса, считают рестораторы.