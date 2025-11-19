В Татарстане после погони задержали несовершеннолетнего водителя

В Татарстане на федеральной трассе М7 «Волга» после погони сотрудники задержали 16-летнего водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Утром 16 ноября экипаж дорожно-патрульной службы заметил водителя, который при виде патруля развернулся и на высокой скорости поехал в сторону Елабуги. Инспекторы ДПС начали преследование.

Во время погони водитель неоднократно совершал резкие перестроения и опасные маневры. Сотрудник ДПС произвел три предупредительных выстрела, после чего автомобиль остановился.

Спустя 15 километров погони в поле задержали 16-летнего жителя Елабуги. Машина, на которой он пытался скрыться, не была зарегистрирована, и ее отправили на спецстоянку. А в отношении нарушителя составлены административные материалы по пяти статьям КоАП РФ.

Анна Кайдалова