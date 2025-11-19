На Ставрополье региональный проект позволяет эффективно бороться с диабетом

С начала года на Ставрополье 12,5 тыс. пациентов посетили Школу сахарного диабета. Это стало возможным благодаря комплексному подходу и принципиальной позиции краевых властей в обеспечении полноценных условий жизни для всех ставропольцев. Основа такого подхода – региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Регпроект реализуется в крае с 2023 года. Он охватывает все территории. С начала 2025 года образовательные мероприятия в рамках проекта посетили более 12,5 тыс. человек, в том числе, взрослые и дети с эндокринологическим диагнозом.

К проекту подключены 35 медучреждений. Лечение проходят более 89 тыс. ставропольцев с диабетом, из которых свыше 2 тыс. детей. Состояние их здоровья и повышение качества жизни – один из приоритетов краевого минздрава.

По словам министра здравоохранения Ставрополья Юрия Литвинова, в регионе оказываются меры соцподдержки в виде бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом. «На это выделено около 1,3 млрд руб, — уточнил глава краевого минздрава. — Финансирование осуществляется из регионального бюджета».

Масштабная задача

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» направлен на совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения диабета, развитие амбулаторной помощи и предоставление современных средств контроля уровня глюкозы. Это соответствует национальной стратегии здравоохранения, ориентированной на повышение продолжительности жизни людей.

Образовательные «Школы диабета» действуют в 35 больницах края, ежегодно охватывают до 15 тыс. граждан — взрослых и детей с диабетом 1-го и 2-го типа. В крае работают два специализированных региональных эндокринологических центров. Занятия проводятся группами и индивидуально, медорганизации сами определяют длительность и формат таких встреч, обеспечивают один-два урока в день, комплексное обучение длится 15-20 часов, предусматривает ведение дневника самоконтроля.

Тематика включает общие сведения о диабете, вопросы питания, физической активности, принципы инсулинотерапии и коррекции доз, меры по предотвращению гипогликемии, лечение осложнений и правила поведения во время физических нагрузок.

Ожидается, что за весь 2025 год школы диабета посетят более 15 тыс. взрослых и детей. Многие из них находятся на инсулинотерапии.

Для повышения эффективности обучения закуплены интерактивные панели, установленные во всех райбольницах. Это позволило вывести образовательный процесс на новый уровень — обеспечивать демонстрацию практических навыков, визуализировать алгоритмы контроля гликемии и быстро реагировать на вопросы пациентов.

Официальным оператором образовательных мероприятий выступает Территориальный фонд ОМС Ставрополья. Школа диабета проводится не реже одного раза в год для каждого пациента, организуются как групповые, так и индивидуальные консультации с врачами-эндокринологами. Проверка дневников самоконтроля — обязательная часть программы.

От помощи — к доверию

Региональный проект включает как профилактические, так и лечебные меры: бесплатное лекарственное обеспечение, внедрение новых средств контроля и постоянную работу по повышению доступности и качества медуслуг. Оказание медикаментозной помощи пациентам с диабетом охватывает всех нуждающихся, обеспечивая их жизненно важными препаратами и техникой мониторинга.

По поручению губернатора Владимира Владимирова, осуществляется обеспечение детей с диабетом 1-го типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Это соответствует мировым стандартам педиатрической эндокринологии и позволяет значительно снизить риски осложнений.

Таким образом, за 2023-2025 годы региональный проект зарекомендовал себя как системная инициатива по повышению на Ставрополье качества жизни пациентов с сахарным диабетом. Рост числа обращений в школы диабета, расширение спектра просветительских и медицинских услуг, внедрение интерактивных образовательных решений и систем мониторинга для детей подтверждают эффективность выбранной модели.

Финансирование проекта обеспечивает устойчивое развитие программ поддержки, способствует снижению уровня тяжелых осложнений, развитию новых форм лечения и профилактики. Ежегодное увеличение количества проконсультированных и обученных пациентов доказывает рост доверия жителей Ставропольского края к существующей здесь системе медицинской помощи.