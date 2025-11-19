В Барде определили кандидатов на должность главы муниципалитета
На пост главы Бардымского округа будут претендовать действующий глава территории Халиль Алапанов и начальник Красноярского территориального отдела администрации округа Раиль Мурсалимов. Такое решение приняла конкурсная комиссия.
Халиль Алапанов
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как сообщает телеграм-канал «На местах», свои программы развития округа кандидаты представят депутатам местной думы 27 ноября.
Халиль Алапанов был назначен исполняющим обязанности главы Барды в феврале 2019 года. В ноябре 2020 года был избран главой муниципалитета со сроком полномочий в пять лет.