В Барде определили кандидатов на должность главы муниципалитета

На пост главы Бардымского округа будут претендовать действующий глава территории Халиль Алапанов и начальник Красноярского территориального отдела администрации округа Раиль Мурсалимов. Такое решение приняла конкурсная комиссия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал «На местах», свои программы развития округа кандидаты представят депутатам местной думы 27 ноября.

Халиль Алапанов был назначен исполняющим обязанности главы Барды в феврале 2019 года. В ноябре 2020 года был избран главой муниципалитета со сроком полномочий в пять лет.