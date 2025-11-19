Объемы ввода жилья в Башкирии отстают от прошлогодних значений на 26%

С января по октябрь в Башкирии ввели в эксплуатацию чуть более 1,92 млн кв. м жилья — это самый низкий 10-месячный показатель за последние пять лет, следует из отчетов Башстата. В январе-октябре прошлого года общая площадь нового жилья превысила 2,53 млн кв. м.

Строительные компании в этом году сдали 339,2 тыс. кв. м жилых помещений — это на 32,3% меньше прошлогодних значений. В секторе индивидуального жилищного строительства снижение составило 21,9%, построено немногим более 1,58 млн кв. м домов.

Минэкономразвития Башкирии рассчитывает, что всего в этом году будет введено в эксплуатацию 3,25 млн кв. м — на 1,5% меньше рекордных результатов прошлого года.

Идэль Гумеров