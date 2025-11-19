В Ярославской области за сутки сбили двух пешеходов

За последние сутки в Ярославской области сбили двух пешеходов: в областной столице — насмерть, в Рыбинске — пострадавшую госпитализировали. Данные по ДТП публикует областное УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске 18 ноября в 20:45 на улице Фурманова 33-летний водитель Hyundai сбил 78-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в больницу.

В Ярославле 18 ноября в 7:35 на улице Щорса водитель «Нивы» сбил человека на пешеходном переходе, от удара пешехода отбросило на встречную полосу. Там на него наехал автомобиль Renault. 55-летний пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По обоим фактам полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства.

Алла Чижова