В Челябинской области термы «Александрия» подорожали до 260 млн рублей

На продажу вновь выставили оздоровительный комплекс «Термы Александрии» в Еткульском районе. За пять лет стоимость выросла с 200 млн руб. до 260 млн руб. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Продавец описывает объект как действующий круглогодичный оздоpовитeльный кoмплекс c сoбственным гоpячим термaльным баccейном. Площадь помещения составляет 9,3 тыс. кв. м. На территории имеются также гостиница и ресторан. Земля и здания находятся в собственности.

«Термы Александрии» уже выставляли на аукцион в 2020 году за 201 млн руб. В качестве причины объявления торгов была указана «продажа непрофильных активов». Тогда сообщалось, что персонал комплекса составляет 50 человек, ежемесячная выручка — 5 млн руб., кассовая прибыль — 2,5 млн руб., а срок окупаемости — 6,7 года. Кроме того, «Термы Александрии» дважды пытались продать в 2022 году: сначала по цене 240 млн руб., затем — 200 млн руб.

Виталина Ярховска