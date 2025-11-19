Глава СКР заинтересовался ходом проверки по информации о нападении собаки на шестилетнего

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, установленных обстоятельствах нападения собаки на малолетнего. Также главе ведомства доложат о принимаемых в регионе мерах по решению обозначенной проблемы, сообщает СКР.

В Орске собака напала на шестилетнего мальчика. Животное не причинило ребенку повреждений из-за действий очевидцев, которые отогнали собаку. По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева