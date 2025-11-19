Сити ставят на крыло

Градсовет Пермского края одобрил архитектурные проекты застройки в центре города, предложенные федеральным девелопером ГК «Кортрос». Один из них – деловой квартал в районе улицы Локомотивной, другой – жилая застройка на улице Пионерской. На градсовете было представлено несколько концепций территорий от разных архитектурных бюро. Лучшие варианты были одобрены градсоветом. Эксперты сошлись во мнении, что представленные проекты могут стать новыми точками притяжения для жителей и гостей города. А многофункциональный комплекс «Пермь-Сити», спроектированный по образу сказочной «Жар-птицы», станет новым деловым центром федерального масштаба.

17 июня на заседании градсовета Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина были представлены концепции двух знаковых для столицы региона проектов. Оба проекта реализуются при помощи механизма комплексного развития территорий (КРТ). Варианты архитектурных и градостроительных решений представила компания «Кортрос-Пермь» и разработчики концепций.

Архитектурную концепцию многофункционального комплекса (МФК) «Пермь-Сити» в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ), на ул. Локомотивной, для «Кортроса» разрабатывали три архитектурных бюро: французское архитектурное бюро Valode & Pistre (создали для застройщика проект освоения Академического района в Екатеринбурге), МЛА+ (разработали концепцию застройки микрорайона ДКЖ), IND Architects. Здесь на площади 2,56 га предстоит возвести многофункциональный комплекс, состоящий из офисных зданий, коммерческих площадей и отеля.

Из трех предложенных концепций градсовет единогласно выбрал предложение Valode & Pistre. При создании проекта архитекторы V&P отталкивались от сказочного образа жар-птицы: яркого и запоминающегося. Как рассказала гендиректор компании Марина Дунаева, вдохновение для проекта компания искала в пермском культурном коде. Основными элементами, от которых отталкивались архитекторы, стал балет, созданный при участии пермского импрессарио Сергея Дягилева «Жар-Птица», а также образ сварки, придуманный пермским ученым Николаем Славяновым. Именно поэтому часть зданий в проекте представлена в красном цвете и по форме напоминает крылья сказочной жар-птицы.

«Наша концепция – это проект на стыке искусства и технологий, который уходит в корнями в историю Пермского края», – отметила Марина Дунаева. Проект включает в себя бизнес-центры, прилегающий к ним технопарк, гостиницу с бассейном, конференц-зал, ресторан со смотровой площадкой. Высота здания превысит 105 м. Особенностью проекта станет парящий мост, связывающий МФК с улицей Локомотивной и новой спортивной ареной. По замыслу архитекторов, внутри участка крылья жар-птицы обрамляют внутренний парк, предназначенный для отдыха, прогулок, летних активностей на террасах. Разработчики постарались спроектировать комплекс таким образом, чтобы сохранить уникальные видовые характеристики на город, реку Каму, Черняевский лес и внутренний парк. А яркий силуэт нового комплекса переменной этажности также будет виден из разных точек города.

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина выразила благодарность девелоперу за проведенный международный архитектурный конкурс. Она пояснила, что реализация проекта сформирует новый деловой центр Перми. «Центр всероссийского масштаба – ни больше ни меньше. Такими крутыми проектами регионы не могут похвастаться», – уверена главный архитектор Прикамья.

Второй проект, представленный на градсовете – комплексное развитие территорий КРТ площадью 12,5 га на Пионерской улице в Свердловском районе. Сегодня на этом месте расположен устаревший жилой фонд, в том числе шлакоблочные дома. Застройщику предстоит провести реконструкцию территории, улучшив жилищные условия прикамцев. В обязательства компании входит расселение 26,5 тыс. кв. м. Преобразование района позволит создать современные кварталы в непосредственной близости от Комсомольского проспекта и новое качество жизни. На выбор грасовету также были представлены две архитектурные концепции от ООО «Генпро» и ООО «АйЭнДи».

Перед архитекторами стояла задача создать новый район, но сохранить айдентику этого места. Рядом достопримечательное место – Комсомольский проспект. Луше всего, по мнению экспертного совета, с этим справилась компания «АйЭнДи». Согласно представленному проекту компании, жилой комплекс будет состоять из зданий от 7 до 25 этажей и рассчитан на 8,5 тыс. жителей. В проекте предусмотрено 155 тыс. квартир и около 16 тыс. кв. м коммерческих площадей. Планируется построить два детских сада на 300 мест и школу на 600 учеников.

Как рассказала руководитель отдела градостроительства ООО «АйЭнДи» Наталья Сухорукова, компания предлагает несколько сценариев развития территории. «Мы немного расширили улицу Куйбышева и сделали в ней небольшие углубления. Они называются урбан-гостиные, где мы можем ходить в кафе, собираться на летних верандах с друзьями», – уточнила она. Также на улице Куйбышева будут представлены коммерческие помещения. Внутри застройки появится пешеходный бульвар, который нацелен на детскую инфраструктуру и на безопасность детей. Здесь появятся два встроенных детских сада, большие детские площадки, плейхабы и творческие мастерские на первых этажах зданий. «Важно было не испортить Комсомольский проспект и сохранить тишину. Не испортить айдентику места. Там довольно тихо, семейно, поэтому не хотелось аляпистых решений. И как раз за счет невысокой застройки к югу и более высокой к северу мы делаем такую интересную среду, при этом привлекательную для жителей и для гостей города, которая может стать новой точкой притяжения», – рассказала архитектор. При создании визуальной концепции компания вдохновлялась театральными представлениями Сергея Дягилева.

Генеральный директор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков отметил, что выбор проекта с помощью архитектурного конкурса позволяет найти наиболее удобное и комфортное решение. Привлеченные к созданию концепцию архитектурные бюро представили совершенно разные проекты, каждый из которых хорош по-своему. Он пояснил, что при планировании этого проекта у «Кортроса» было три основных тезиса: первый – новая застройка не должна подавлять исторический центр – Комсомольский проспект; второй – должен появиться современный, комфортный микрорайон; третий – формирование нового архитектурного облика улицы Куйбышева. По словам гендиректора пермского офиса «Кортроса», сегодня компания работает над тремя крупными проектами комплексного развития территорий в Перми со сроком реализации около десяти лет.

Подводя итоги заседания градсовета, Дмитрий Махонин поблагодарил экспертов за содержательную работу. «Город Пермь только выигрывает от этого конкурса», – резюмировал губернатор. По его мнению, оба проекта являются значимыми для города.

