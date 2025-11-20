Садовая техника запаслась площадями

Продавец садовой техники Champion арендовал 16,5 тыс. кв. м в складском комплексе от логистического оператора «Молком» на Ярославском шоссе Подмосковья. Потребность в складских площадях возникла из-за роста бизнеса. Дополнительная инфраструктура могла также понадобиться компании для увеличения стоков импортной продукции, что должно минимизировать логистические риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

ООО «Вальд» (развивает бренд садово-парковой и силовой техники Champion) арендовало 16,5 тыс. кв. м недвижимости в складском комплексе «Молком» в Пушкино, расположенном недалеко от Ярославского шоссе в Подмосковье, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Champion и «Молком» (собственник логопарка) не ответили на запрос “Ъ”. В Ricci, которую называют консультантом сделки, отказались от комментариев.

Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает ежегодные выплаты за аренду такого объема складских площадей в 173–182 млн руб., директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков — в 264–281 млн руб. в год.

Champion занимается производством и поставкой садово-паркового оборудования. Согласно данным СПАРК, компания полностью контролируется Игорем Пичкалевым. Выручка организации за 2024 год увеличилась на 18% год к году и составила 3,5 млрд руб., при этом чистая прибыль за этот же период сократилась на 71% год к году, до 36,7 млн руб.

«Молком» (ООО «ЛО Молком») занимается 3PL-логистикой, фулфилментом и строительством индустриальной недвижимости. Компания полностью принадлежит АО «Группа МЛК», владельцы которого не раскрываются. Среди проектов «Молком» — логопарки в подмосковном Пушкино и Люберцах, общая площадь двух объектов составляет около 150 тыс. кв. м.

Игорь Кротенков считает, что дополнительные складские мощности могли понадобиться компании из-за расширения бизнеса и роста продаж. Дополнительным фактором стало усложнение логистических цепочек, отмечает партнер Invest7 Александр Перфильев. По его словам, поскольку производство Champion расположено в Китае, из-за непредсказуемости поставок продавец вынужден увеличивать объем складских запасов для минимизации рисков сбоев и штрафов со стороны торговых сетей.

Ранее продавец садовой техники Greenworks выкупил 40 тыс. кв. м в складском комплексе «NK Park Домодедово» оценочно за 2,9–3,5 млрд руб. Константин Фомиченко считает, что потребность компаний из сегмента садовой техники в логопарках большого объема говорит об устойчивости этого бизнеса.

Решение арендовать, а не приобрести складскую недвижимость в собственность может быть продиктовано дефицитом качественных готовых объектов в выбранной ритейлером локации, отмечает Игорь Кротенков. Самым популярным запросом являются блоки от 15 тыс. кв. м, на такие сделки приходится около 70–80% ежегодно, говорит сооснователь и партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Кроме того, добавляет эксперт, в условиях все еще дорогого заемного финансирования покупка объектов доступна не всем участникам рынка.

Лидерами на рынке складской недвижимости по-прежнему являются интернет-ритейлеры, на них в январе—сентябре 2025 года приходилось 37% в общем объеме спроса на склады в Москве, подсчитали в Nikoliers. Стабильный спрос на такие объекты демонстрируют производственные компании и офлайн-ритейлеры, чья доля составляет соответственно около 18% и 14% в общем объеме сделок с логопарками, следует из данных консультантов.

Александра Вебер, София Мешкова