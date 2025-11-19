Конструкторы пермского предприятия награждены за создание системы управления нового двигателя

Коллектив конструкторов АО «ОДК-СТАР» получил награду престижной премии «Авиастроитель года», сообщает пресс-служба предприятия. Его специалисты получили дипломы в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов» за создание системы автоматического управления двигателем ПД-35. Награда вручена заместителю генерального конструктора Елене Долгих, начальнику ведущего конструкторского отдела Денису Ерофееву, начальнику конструкторского отдела разработки программного и математического обеспечения Дине Сулимовой, начальнику конструкторского отдела электронных агрегатов Николаю Хорошкову и начальнику конструкторского отдела гидромеханических агрегатов Сергею Луневу.

Команда конструкторов в короткие сроки разработала САУ-35 для первого российского двигателя большой мощности. В ее конструкции использованы только отечественные компоненты и элементная база. Проведена технологическая подготовка производства, созданы новые стенды для испытаний электронных и гидромеханических агрегатов.

ПД-35 — первая российская газотурбинная силовая установка большой тяги, которая будет базовой для перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн для перспективных широкофюзеляжных пассажирских и транспортных самолетов. Головным разработчиком является «ОДК-Авиадвигатель», головной производитель — «ОДК — Пермские моторы».

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационными и промышленными газотурбинными двигателями, занимается их послепродажным обслуживанием.