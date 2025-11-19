В Татарстане закупят партию лекарственного препарата от кожных заболеваний «Рисанкизумаб». На эти цели выделено 12,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане закупят препарат от заболеваний кожи на 12,9 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В медучреждения республики поступят 78 упаковок препарата стоимостью 165,8 тыс. руб. каждая. Поставки будут осуществляться в течение 2025–2026 годов.

«Рисанкизумаб» применяется для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза, а также псориатического артрита.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», которое обеспечивает продуктами медицинского назначения и медикаментами медучреждения республики.

Анна Кайдалова