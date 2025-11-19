В Башкирии в третьем чтении рассмотрят изменения в закон о частной медицине

25 ноября Курултай Башкирии рассмотрит в финальном чтении законопроект, вносящий изменения в закон о частной медицинской деятельности, сообщила пресс-служба парламента республики. Частные клиники обяжут соблюдать клинические рекомендации Минздрава при оказании медицинской помощи.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи: частные медучреждения должны не только иметь доступ к клиническим рекомендациям, но и применять их в ежедневной практике. Господин Толкачев подчеркнул, что многие частные клиники уже ориентируются на клинические рекомендации, но закон необходим для обязательного применения утвержденных алгоритмов лечения.

Законопроект также предоставляет пациентам право выбирать лиц, которым может быть передана информация о состоянии их здоровья, включая случаи после смерти. Первый этап рассмотрения законопроекта прошел в октябре, и ко второму чтению изменений не поступило.

Олег Вахитов