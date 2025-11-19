«Искандер» ударил по запустившим в сторону Воронежа ракеты ATACMS установкам

Средства воздушной разведки вооруженных сил России обнаружили место запуска ракет ATACMS в Харьковской области. Две пусковые установки MLRS с боекомплектом расположены в районе населенного пункта Волосская Бакалея. Их уничтожил боевой расчет ОТРК «Искандер-М». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне днем четыре ракеты ATACMS пытались обстрелять Воронеж. Все они были сбиты российскими ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь». Обломки уничтоженных ракет повредили крыши геронтологического центра и детдома, а также одно частное домовладение в городе. Никто не пострадал.