Оборонный концерн «Калашников» подал иск на «Сарапульский радиозавод»

АО «Концерн “Калашников”» подал исковое заявление к АО «Сарапульский радиозавод» на 1,5 млн руб. 14 ноября Арбитражный суд Удмуртии принял его к производству. Данные об этом содержатся в Картотеке арбитражных дел (КАД).

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Дело рассматривается в закрытом режиме. «В материалы <...> представлены документы, содержащие сведения, составляющие служебную тайну в области обороны»,— говорится в определении судебной инстанции (ст. 3.1 федерального закона «Об обороне»). Следующее заседание состоится 10 декабря.