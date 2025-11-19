Рыбинский перевозчик не платил арендную плату за Яавтобусы

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» выиграло иск к рыбинскому ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ПАТП-1) о взыскании долга по арендной плате и пени. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как следует из решения, в 2024 году «ПАТП-1» взяло в аренду у ГКУ новые автобусы для работы на маршрутах регулярных перевозок в Рыбинске. Речь идет о новых Яавтобусах, приобретенных за счет областного бюджета. Автобусы начали работать в Рыбинске с 1 мая. Однако перевозчик не оплатил их аренду с мая по сентябрь на сумму 46 млн руб.

В иске ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» потребовал взыскать с перевозчика 46 млн руб. арендной платы и 129 млн руб. пени. Ответчик, в свою очередь, ссылался на «отсутствие бюджетного финансирования» (работа перевозчика по брутто-контрактам оплачивается из регионального бюджета), «тяжелое финансовое положение» и исполнение «социально значимых функций».

В ходе рассмотрения иска перевозчик оплатил долг по аренде, после чего сумма требований пени была снижена до 7,7 млн руб. Их суд и взыскал с перевозчика в качестве пени.

Антон Голицын